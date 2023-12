FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd im Dax gerät am Donnerstag etwas ins Stocken. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 16 614 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax bei 16 727 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht. Seine Jahresendrally baute er seit dem Oktober-Tief damit auf über 14 Prozent aus.

Die Entwicklung der Übersee-Börsen lädt zu Gewinnmitnahmen ein. So hat der marktbreite S&P 500 mit leichten Verlusten am Tagestief geschlossen. Er hatte es in den letzten Tagen nicht geschafft, die letzten Meter auf ein neues Jahreshoch zu gehen, und scheint stattdessen noch einmal zu korrigieren.

Auch in Asien dominieren am Morgen die Verkäufer. Chinas Importe enttäuschten im November deutlich. Anstelle eines erwarteten deutlichen Anstiegs sanken die Einfuhren um 0,6 Prozent./ag/stk

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 16.630PKT gehandelt.