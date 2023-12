DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Die Rekordjagd im Dax gerät am Donnerstag zunächst ins Stocken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 16 614 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax bei 16 727 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht. Seine Jahresendrally baute er seit dem Oktober-Tief damit auf über 14 Prozent aus. Die Entwicklung der Übersee-Börsen lädt zu Gewinnmitnahmen ein. Laut dem Chartexperten Martin Utschneider von Finanzethos ist es "Zeit für eine Verschnaufpause" nach zuletzt sieben Gewinntagen.

USA: - SCHWÄCHER - Der Aufwärtsdrang an den US-Börsen ist auch zur Wochenmitte gebremst worden. Zwar markierte der Dow Jones Industrial zunächst noch ein weiteres Hoch seit Anfang 2022, anschließend gab der Leitindex die Gewinne aber wieder ab. Er schloss 0,19 Prozent niedriger bei 36 054,43 Punkten. Anleger könnten sich noch bedeckt gehalten haben mit Blick auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht für November, das konjunkturelle Highlight der Woche. Auch an der Nasdaq-Börse gab es Verluste.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Asien-Börsen haben am Donnerstag den nächsten Rückschlag erlebt. Belastet vom starken Yen gab der japanische Leitindex Nikkei 225 besonders stark nach: Er quittierte die Vortagserholung mit einem Abschlag von 1,8 Prozent. Unter Druck stehende Tech-Werte begleiteten den Hang-Seng-Index in Hongkong mit 1,1 Prozent ins Minus. Der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen zeigte sich dagegen relativ robust, er gab im späten Handel nur leicht um 0,1 Prozent nach. Chinas Importe enttäuschten im November deutlich.

^

DAX 16656,44 +0,75%

XDAX 16628,37 +0,58%

EuroSTOXX 50 4483,26 +0,68%

Stoxx50 4042,30 +0,19%



DJIA 36054,43 -0,19%

S&P 500 4549,34 -0,39%

NASDAQ 100 15788,05 -0,56%



°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 134,42 -0,39%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0761 -0,01%

USD/Yen 146,59 -0,53%

Euro/Yen 157,73 -0,55%



°



ROHÖL:



^

Brent 74,54 +0,24 USD WTI 69,61 +0,23 USD °

/tih