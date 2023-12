Sanofi will Schlagzahl in der Forschung erhöhen - 'Immunologisches Powerhouse'

PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi will seinen Fußabdruck im Therapiefeld der immunologischen Krankheiten durch eine beschleunigte Forschung vergrößern. Ziel sei es, in diesem Bereich ein "Powerhouse", also eine treibende Kraft zu werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag anlässlich seines Forschungs- und Entwicklungstages in Paris mit. Aktuell verfüge der Konzern über eine starke Pipeline mit einer Rekordzahl von zwölf Medikamenten und Impfstoffen, die in klinischen Studien getestet würden. Diese hätten das Zeug zum Kassenschlager mit einem Spitzenumsatz von teils über fünf Milliarden Euro. Darunter seien auch vielversprechende "Mehrzweck"-Kandidaten, die aktuell etwa bei Multipler Sklerose und Neurodermitis getestet würden.

Insgesamt sollen erst kürzlich auf den Markt gebrachte und künftige Medikamente es bis zum Jahr 2030 auf einen Jahresumsatz von mehr als zehn Milliarden Euro bringen, hieß es weiter. Damit will Sanofi sein Geschäft über das florierende Asthma- und Neurodermitis-Mittel Dupixent hinaus weiter aufpolstern. Um diesem Ziel näherzukommen, macht der Konzern nun Tempo in der Forschung: Geplant ist etwa, die Zahl der zulassungsrelevanten Studien der Phase III in den kommenden beiden Jahren um 50 Prozent zu erhöhen./tav/mis

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 85,72EUR gehandelt.