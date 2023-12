Der letzte Strohhalm für den Rohölpreis der Nordsee Sorte Brent Crude lag bei 76,65 Dollar, der bereits am Dienstag angesteuert wurde. Am Mittwoch brachten schließlich alle Dämme, der Rohölpreis stürzte auf knapp 74,00 US-Dollar ab und steuert dadurch geradewegs auf die Verlaufstiefs auf Sommer dieses Jahres bei 71,40 US-Dollar je Fass zu, darunter dürfte sicherlich ein Test der Jahrestiefs bei 70,17 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden und würde sich für einen kurzzeitigen Short-Einstieg qualifizieren. Ein derartiges Investment vor dem Hintergrund politische Gespräche der Erdöl fördernden Länder ist aber auch mit hohen Risiken behaftet. Sollte nämlich der Bereich um 78,68 US-Dollar dynamisch zurückerobert werden, könnte eine anschließende Kaufwelle an 82,50 US-Dollar entstehen, darüber sogar bis an den 200-Tage-Durchschnitt bei 84,04 US-Dollar heranreichen.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: