JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Derweil votiert Analyst Samuel Bland in seinem Branchenausblick auf 2024 für den europäischen Transport- und Logistiksektor nun für alle Netzwerkairlines mit "Underweight". Er fürchtet, dass deutliche Kapazitätsausweitungen in einem Umfeld geringeren Wirtschaftswachstums ihre Renditen wieder unter Druck setzen könnten. Bland setzt in der Studie vom Donnerstag stattdessen auf den Billigflieger Ryanair, dessen Aktien er sogar auf die "Analyst Focus List" hob. Hier mag er die Entwicklung der Ticketpreise gegenüber den klassischen Airlines. Bei Ryanair-Konkurrent Easyjet verweist er indes auf das Risiko weiter sinkender Ticketpreise und immer noch offene Fragen zur Kostenoptimierung./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 5,506EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samuel Bland

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m