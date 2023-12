UBS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec vor den am 12. Dezember erwarteten Geschäftsjahreszahlen von 87 auf 89 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Die Stimmung sei schlecht, was den Medizintechnikkonzern betreffe. Es gebe erhebliche Bedenken vor den anstehenden Zahlen, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der kurzfristige Pessimismus sei allerdings übertrieben. Das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahres werde schwierig wegen des China-Geschäfts, das 25 Prozent zum Konzernumsatz beitrage. Es dürfte aber den Tiefpunkt markieren./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 12:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 12:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 85,48EUR gehandelt.



