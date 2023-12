AUTOCRYPT ist ein Partner von Hitachi Solutions für Sicherheitslösungen für V2X- und fahrzeuginterne Systeme

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit längerem zusammen. AUTOCRYPT bietet seine V2X-Sicherheitslösung mit der Option an, seine Sicherheitsbibliothek in die V2X-Middleware-Plattform von Hitachi Solutions zu integrieren. Die Formalisierung der Partnerschaft ist ein Zeichen für den anhaltenden Erfolg vergangener Projekte und zielt darauf ab, den Umfang der Zusammenarbeit über V2X hinaus auf eingebettete Fahrzeugsysteme auszuweiten.

SEOUL, Südkorea, 7. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, ein branchenführendes Unternehmen für Cybersicherheits- und Mobilitätslösungen für die Automobilindustrie, gab seine Partnerschaft mit Hitachi Solutions, Ltd., einem globalen IT-Dienstleister und Systemintegrator, bekannt. Die beiden Unternehmen haben vereinbart, gemeinsame Angebote und Beratungsdienste für die Sicherheit von V2X- und fahrzeuginterne Systeme für japanische Automobil-OEMs und Zulieferer bereitzustellen.

Da Fahrzeuge zunehmend softwaredefiniert sind, ist die Cybersicherheit für fahrzeuginterne Systeme zu einem integralen Bestandteil der Automobilproduktion und der Einhaltung von Vorschriften geworden. Die Sicherheitslösung für fahrzeuginterne Systeme von AUTOCRYPT unterstützt OEMs dabei, die Anforderungen an die Cybersicherheit mit Open-Source-Lizenzmanagement, Fuzzing, Penetrationstests und Bedrohungsabwehr zu übertreffen, während Hitachi Solutions, Ltd. eine Reihe von Beratungsleistungen zur Einhaltung von Vorschriften anbietet, die alle Facetten der Fahrzeugproduktion abdecken. Die Partnerschaft wird den Kunden beider Unternehmen ein optimiertes Maß an Lösungen zur Erfüllung der Produktionsanforderungen bieten.

„Die japanische Automobilindustrie ist eine der größten der Welt und durchläuft derzeit einen bedeutenden Übergang zu einer stärker elektrifizierten und softwaredefinierten Zukunft", sagte Daniel ES Kim, CEO von AUTOCRYPT. „Wir freuen uns, durch diese Partnerschaft mit Hitachi Solutions eine umfassendere Sicherheitslösung für V2X und fahrzeuginterne Systeme mit einem erweiterten Support-Netzwerk für unsere bestehenden und potenziellen Kunden in Japan anbieten zu können."

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit in der Automobilindustrie hat sich AUTOCRYPT zum Ziel gesetzt, seinen Kunden nicht nur dabei zu helfen, sicher und konform zu bleiben, sondern auch die Effizienz zu maximieren, indem die Cybersicherheitstechnik in den Produktionsprozess integriert wird. Der neu entwickelte AutoCrypt Security Fuzzer für HIL ermöglicht Fuzz-Tests in Hardware-in-the-Loop (HIL)-Simulationen, wodurch die Kosten für die Fahrzeugentwicklung erheblich gesenkt werden.

Wenn Sie mehr über die Sicherheitslösungen von AUTOCRYPT für fahrzeuginterne Systeme erfahren möchten, wenden Sie sich an global@autocrypt.io.

Informationen zu Autocrypt Co., Ltd.

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Cybersicherheits- und Smart-Mobility-Technologien für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Integration von Sicherheitssoftware und -lösungen für fahrzeuginterne Systeme, V2X- Kommunikation, Plug&Charge und Flottenmanagement spezialisiert und ebnet damit den Weg zu einem sicheren und zuverlässigen C-ITS-Ökosystem im Zeitalter softwaredefinierter Fahrzeuge. AUTOCRYPT bietet auch Management- und Service-Plattformen für die Betreiber und Endnutzer von MaaS und trägt so zu einer nachhaltigen und universellen Mobilität bei.

Informationen zu Hitachi Solutions, Ltd.

Hitachi Solutions ist ein zentrales IT-Unternehmen der Hitachi Group. Wir liefern unseren Kunden weltweit hochwertige Produkte und Dienstleistungen über wichtige Tochtergesellschaften in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Darüber hinaus bieten wir weltweit eine Vielzahl von Lösungen an, bei denen modernste digitale Technologien zum Einsatz kommen, die auf der Zusammenarbeit mit unseren Kunden basieren. Gemeinsam mit unseren Partnern auf der ganzen Welt beschleunigen wir die Transformation der Nachhaltigkeit (Sustainability Transformation, SX), um die Herausforderungen zu lösen, vor denen Gesellschaft und Unternehmen stehen, und um zur Verwirklichung einer glücklichen Gesellschaft beizutragen, in der niemand zurückgelassen wird.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/autocrypt-ist-ein-partner-von-hitachi-solutions-fur-sicherheitslosungen-fur-v2x--und-fahrzeuginterne-systeme-302007652.html