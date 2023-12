Die Aktien von VW haben es am gestrigen Handelstag mit bis zu 5,36 Prozent Kursplus über ihre 100-Tage-Linie geschafft. Damit manifestiert sich der Bodenbildungsversuch. Für diesen Anstieg genügten nur wenige positive Nachrichten, nachdem die Probleme zum größten Teil schon eingepreist waren. Beispielsweise eine Erhöhung der Profitabilität auch auf Kosten des abgesetzten Volumens. Bei einer Konsolidierung und somit einer Verringerung des Gewinns um 50 Prozent würde Volkswagen dann immer noch ein rekordverdächtig niedriges KGV von rund 6 aufweisen. Das Supportlevel bei 104,48 Euro wurde deutlich überschritten und der Widerstand bei 112,84 Euro knapp überwunden. Irgendwann ist der Drops gelutscht und der seit April 2021 andauernde Abwärtstrend könnte seinem Ende entgegengehen. Mittlerweile notiert die Volkswagenaktie noch auf den tiefen Niveaus des Corona-Sell-Off aus dem Jahre 2020. Dennoch ist nicht alles eitel Wonne, nachdem das Nachrichtenspektrum von der abflauenden Konjunktur bis zu dem ruinösen Konkurrenzkampf im Markt für Elektroautos reicht.

Das Volkswagen-Management stemmt sich gegen die Abwärtsentwicklung beim zweitgrößten Autobauer nach Toyota. So haben die von den Wolfsburgern beauftragten Prüfer nach eigenen Angaben keine Hinweise auf Zwangsarbeit in dem umstrittenen Werk in der chinesischen Provinz gefunden. Citigroup-Analyst Harald Hendrikse ist optimistisch für eine Trendwende. Seitdem der Indexanbieter MSCI im Sommer 2022 eine "rote Flagge" für das Nachhaltigkeitsrating wegen der Xinjiang-Problematik gezeigt habe, seien die Papiere sowohl der Autobranche als auch dem Dax deutlich hinterhergehinkt. Wenn die Ergebnisse des Audits MSCI nun zufriedenstellen und sie die rote Flagge fallen lassen, dürfte viele europäische Anleger zurückkommen. Darüber hinaus befindet sich Volkswagen laut Betriebsratschefin Daniela Cavallo bei den Verhandlungen über ein Sparprogramm auf der Zielgeraden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer