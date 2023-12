Jährlich 26 Milliarden Werbeflyer Umfrage der Deutschen Umwelthilfe offenbart Unwillen großer Händler, unadressierte Werbeprospekte abzuschaffen

Berlin (ots) -



- DUH kritisiert Aldi Nord und Süd, Netto, Kaufland oder Globus für

klimaschädliche Werbemüllflut

- DUH fordert Umweltministerin Lemke auf, Opt-In-Verfahren nach dem Vorbild

Luxemburgs einzuführen: CO2-Einsparung von bis zu 400.000 Tonnen pro Jahr

möglich

- Postwurfsendungen verschwenden Ressourcen wie Wasser, Energie und Holz



Aldi Nord, Aldi Süd, Kaufland, Netto Marken-Discount, Globus oder Bauhaus wollen

weiterhin an milliardenfach verteilten, nicht adressierten Werbeprospekten

festhalten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der Deutschen

Umwelthilfe (DUH) unter 16 großen deutschen Einzelhändlern. Damit sorgen große

Handelskonzerne nicht nur für eine massive Müllflut, sondern nehmen auch die

Verschwendung wichtiger Ressourcen wie Wasser, Energie und Holz in Kauf.

Lediglich Edeka und Hornbach gaben als einzige der befragten Unternehmen an,

sich vorstellen zu können auf Werbebroschüren zu verzichten, allerdings ohne

konkrete Angaben oder verbindliche Zusagen. Die Unternehmen Lidl, Netto Nord,

Norma, Penny, Real, Hellweg, Hagebau und toom wollten sich nicht äußern. Die DUH

fordert Umweltministerin Steffi Lemke daher auf, ein Opt-In-Verfahren nach

luxemburgischem Vorbild einzuführen und so das umwelt- und klimaschädliche

Verhalten der Händler einzudämmen.