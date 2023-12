JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 240 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer dürfte 2024 ein organisches Umsatzwachstum von knapp über 20 Prozent mit neuen Triebwerken im wichtigen Verkehrsflugzeuggeschäft erzielen, schrieb Analyst David Perry in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Ersatzteilgeschäft sieht er das Wachstum bei rund 14 Prozent und im Wartungs- und Reparaturgeschäft bei 13 Prozent./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 04:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 04:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 191,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m