Securize: Schwächephase überwunden

Nach zwei schwachen Quartalen zieht bei Securize gemäß SMC-Research die Nachfrage wieder an. In 2024 soll es daher kräftige Zuwächse geben, weshalb SMC-Analyst Holger Steffen die Aktie weiter als spekulativen Kauf ansieht.

Aktuell zeichne sich aber bereits eine deutliche Belebung ab. Nach dem angekündigten Umsatz- und Gewinnrückgang im laufenden Jahr strebe Securize 2024 daher wieder kräftige Zuwächse an. Vor allem die Erlöse mit margenstarken Produkten könnten ausgeweitet werden – für die neu am Markt eingeführten Backup-Storage-Lösungen habe das Unternehmen sogar eine Umsatzverzehnfachung von 0,25 auf 2,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt, 2025 könnten sich diese Einnahmen zumindest noch einmal verdoppeln, so die Analysten.

Da die Delle in der Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr erheblich größer ausgefallen sei als von den Analysten bislang erwartet, haben sie ihre Schätzungen deutlich reduziert. Vom aktuellen Niveau aus erwarten sie für Securize dank der grundsätzlich intakten Treiber aber ein nachhaltig dynamisches Wachstum mit steigenden Margen. Auf der Basis sehen sie das Kursziel bei 1,40 Euro, was zwar signifikant unter ihrer letzten Taxe (1,90 Euro) liege, aber ein attraktives Aufwärtspotenzial von rund 80 Prozent biete. Auf der Basis bestätigen die Analysten ihr Urteil „Speculative Buy“.

Die Securize IT Solutions Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 0,770EUR gehandelt.