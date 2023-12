NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 34,80 auf 43,80 Euro angehoben. Analyst Samuel Bland senkte in seinem Branchenausblick auf 2024 für den europäischen Transport- und Logistiksektor seine mittelfristigen Schätzungen für die Speditions- und Logistikunternehmen wegen nun niedrigerer Margenannahmen. Bei DHL verschob er indes den Bewertungszeitraum auf das Jahr 2025 und rechnet zudem mit einer Gewinnsteigerung in der Sparte Post & Paket Deutschland (P&P)./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 00:15 / GMT

