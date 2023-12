Jüngste Stimmungsdaten aus der deutschen Wirtschaft waren zuletzt besser ausgefallen. Unter anderem bewegte sich mit dem Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts einer der wichtigsten Konjunkturindikatoren im November das dritte Mal in Folge nach oben, was Hoffnung auf eine positivere Entwicklung in den kommenden Monaten weckte./jkr/bgf/tih

Analysten wurden von dem erneuten Rückschlag überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg der Produktion um 0,2 Prozent gerechnet. Volkswirte sprachen von einem schwachen Start der Industrie in das vierte Quartal und von der Aussicht auf eine weiter schrumpfende Wirtschaftsleistung in Deutschland.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Industrie in Deutschland hat sich im Oktober den fünften Monat in Folge schwach entwickelt. Im Monatsvergleich sank die Gesamtproduktion um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Damit ist die Fertigung in den Industriebetrieben seit Juni ununterbrochen gesunken.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer