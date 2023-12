Mannheim (ots) - Unternehmer stehen vor der Herausforderung, nicht nur den

Betrieb am Laufen zu halten, sondern auch ein Team zu führen, das den ständig

wechselnden Anforderungen gerecht wird. Denn unzureichende Führung kann zu einer

geringeren Produktivität, mangelnder Mitarbeiterbindung und letztendlich zum

Scheitern des Unternehmens führen.



"Die Führung eines Unternehmens ist eine Kunst, die ständiger Weiterentwicklung

bedarf. Ohne die richtigen Werkzeuge kann selbst das talentierteste Team an

ineffizienten Prozessen scheitern", betont Katja Holzhey, Unternehmensberaterin

und ehemalige Managerin der Lean Academy der Daimler AG. Die 5 wichtigsten

Führungsinstrumente verrät sie nachfolgend.





Zielvereinbarungen mit Mitarbeitern treffenMitarbeiter wünschen sich heutzutage in der Arbeit mehr Freiheiten denn je. Dasbetrifft den Ort, wo gearbeitet wird, aber auch den Zeitpunkt oder dieReihenfolge, in der Aufgaben erledigt werden. Im Homeoffice können sie dieseBedürfnisse in der Regel gut erfüllen. Für Unternehmer ergibt sich daraus jedochein Problem: Sie haben nur noch bedingt Kenntnis davon, was die Mitarbeitereigentlich während der Arbeitszeit tun.Konkrete Zielvereinbarungen schaffen hier Abhilfe. Mit ihnen legt derGeschäftsführer gemeinsam mit jedem Mitarbeiter fest, was innerhalb einesJahres, Quartals oder Monats geschafft sein sollte. Hinzu kommen übergeordneteZiele, die vorgeben, wo das gesamte Unternehmen am Ende dieses Zeitraums stehenmöchte. Es empfiehlt sich dabei, drei bis fünf übergeordnete Unternehmenszielezu formulieren und von diesen je einzelne Mitarbeiterzielvereinbarungenabzuleiten. Wichtig ist, die Ziele sachlich und präzise zu formulieren undschriftlich zu fixieren. Außerdem sollten in einer Zielvereinbarung sowohl Textals auch konkrete Zahlen stehen, für messbare Ergebnisse. Mit welcher Strategieder Mitarbeiter an der Erfüllung des Ziels arbeitet, liegt dann in der eigenenEntscheidungskompetenz des Mitarbeiters.Sozialkompetenzen fördernDeutlich schwieriger, für das Unternehmen aber ebenfalls wichtig, ist dieFormulierung von Zielvereinbarungen über Sozialkompetenzen des Mitarbeiters.Diese können nicht so einfach überprüft werden, sie sollen jedoch verhindern,dass sich Verhaltensweisen unter den Mitarbeitern etablieren, die den Erfolg desUnternehmens gefährden, beispielsweise mangelnde Teamfähigkeit. FürUnterstützung können hier entsprechend geschulte Experten sorgen, die bei derFormulierung solcher Zielvereinbarungen Erfahrung haben sollten.Konflikte frühzeitig erkennen