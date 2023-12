60 % der Erwachsenen leben als Paar zusammen

WIESBADEN (ots) - - Im 1. Halbjahr 2023 lebten 60 % der Erwachsenen mit einem

Im 1. Halbjahr 2023 lebten 60 % der Erwachsenen in Deutschland mit einem Partneroder einer Partnerin zusammen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) aufBasis von Vorabergebnissen des Mikrozensus weiter mitteilt, ist der Anteil derzusammenlebenden Paare damit seit dem Beginn der Zeitreihe im Jahr 1996zurückgegangen. Damals hatte er noch bei 66 % gelegen.Rückgang der Ehepartnerschaften vor allem bei jüngeren PaarenRückläufig ist ebenfalls der Anteil der verheirateten Paare. Im Jahr 1996 warennoch neun von zehn Partnerschaften (91 %) im gemeinsamen Haushalt ein Ehepaar.Bis zum 1. Halbjahr 2023 ging dieser Anteil auf 84 % zurück. Besonders stark warder Rückgang der Ehepartnerschaften unter jungen Paaren: Während 1996 noch achtvon zehn zusammenlebenden Paaren (80 %) verheiratet waren, bei denen die älterePerson jünger als 40 Jahre war, so waren es im 1. Halbjahr 2023 nur noch sechsvon zehn Paaren (61 %). In der Altersgruppe der Paare mit einer älteren Personvon 40 bis unter 60 Jahren fällt der Rückgang von 94 % auf 85 % bereits deutlichschwächer aus. Bei Paaren, bei denen die ältere Person mindestens 60 Jahre altist, sank der Anteil der Verheirateten lediglich von 96 % im Jahr 1996 auf 93 %im 1. Halbjahr 2023.Methodische Hinweise:Mit dem Halbjahresbericht werden bereits im laufenden Erhebungsjahr desMikrozensus vorab Einblicke in ausgewählte Ergebnisse der Erhebung gegeben.Diese Vorabergebnisse werden bis zur Bereitstellung der ersten Ergebnisse(voraussichtlich im April 2024) auf Basis des gesamten Mikrozensus 2023 weiteraufbereitet und plausibilisiert.Dargestellt werden Paare, welche in einem gemeinsamen Haushalt leben(Hauptwohnsitzhaushalte). Partnerschaften ohne gemeinsamen Haushalt bleibenunberücksichtigt. Ausgangspunkt für den zeitlichen Vergleich ist das Jahr 1996,da seit 1996 neben Haushalten auch Lebensformen als soziale Einheiten imMikrozensus abgegrenzt werden.Der Mikrozensus wurde 2020 methodisch neugestaltet. Ausführliche Informationenzu den Änderungen sowie den Auswirkungen der Neugestaltung und der Corona-Kriseauf den Mikrozensus sind auf einer eigens eingerichteten Sonderseite verfügbar.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zur Situation von Familien und zu Lebensformen in Deutschlandbietet der Statistische Bericht "Haushalte und Familien".