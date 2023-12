WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



Oktober 2023 (real, vorläufig):



-0,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-3,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





September 2023 (real, revidiert):-1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-3,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober 2023gegenüber September 2023 saison- und kalenderbereinigt um 0,4 % gesunken. Damitwar die Produktion den fünften Monat in Folge rückläufig. Im weniger volatilenDreimonatsvergleich war die Produktion von August bis Oktober 2023 um 1,9 %niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im September 2023 sank die Produktiongegenüber August 2023 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 1,3 %(vorläufiger Wert: -1,4 %).Der Produktionsrückgang im Oktober 2023 ist zu einem Großteil auf den BereichMaschinenbau zurückzuführen. Hier sank die Produktion gegenüber dem Vormonatsaison- und kalenderbereinigt um 6,3 %, nachdem sie im September 2023 um 3,9 %zum Vormonat gestiegen war. Aber auch in vielen weiteren Wirtschaftsbereichenwar die Produktion im Oktober 2023 rückläufig, unter anderem im Baugewerbe.Einen leicht positiven Einfluss hatte hingegen der Produktionszuwachs in derAutomobilindustrie (+0,7 %).Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)nahm im Oktober 2023 gegenüber September 2023 saison- und kalenderbereinigt um0,5 % ab. Die Produktion von Investitionsgütern ging um 1,0 % zurück und dieProduktion von Vorleistungsgütern sank um 0,4 %. Die Produktion von Konsumgüternstieg hingegen um 0,4 %. Außerhalb der Industrie verzeichnete dieEnergieerzeugung im Oktober 2023 einen Zuwachs von 7,1 %. Die Bauproduktion sankim Vergleich zum Vormonat um 2,2 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2022 war die Produktion imProduzierenden Gewerbe im Oktober 2023 kalenderbereinigt 3,5 % niedriger. DieIndustrieproduktion sank im gleichen Zeitraum um 3,4 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gesunkenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Oktober 2023gegenüber September 2023 saison- und kalenderbereinigt um 1,4 % gesunken. ImDreimonatsvergleich war die Produktion in diesen Industriezweigen von August bisOktober 2023 um 0,9 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Gegenüber demVorjahresmonat Oktober 2022 sank die energieintensive Produktion im Oktober 2023