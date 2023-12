BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone in einem Jahresausblick von 90 auf 92 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im neuen Jahr dürften Preissetzungsmacht und potenzielle Fusionen oder Übernahmen die Schlüsselfaktoren für die Kursentwicklungen sein, die den Unterschied machten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Telekombranche. Bei Vodafone blieben allerdings die operativen Trends kurzfristig herausfordernd./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 23:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 0,835EUR gehandelt.