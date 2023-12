Hannover (ots) - Die Digitalisierung ist längst nicht mehr nur ein Trend, den

Großkonzerne verfolgen. Auch im Mittelstand eröffnen sich immer mehr

Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern und das Unternehmen auf

Herausforderungen vorzubereiten. Insbesondere der Winter gibt die Gelegenheit,

digitale Tools einzuführen, um besser zu arbeiten.



"Wer sich jetzt ordentlich aufstellt, hat im kommenden Jahr einen echten

Wettbewerbsvorteil", sagt Vertriebs- und Marketingprofi Marvin Flenche. "Gerade

zum Jahreswechsel ist die Akzeptanz hoch und man hat auch die Ruhe, Systeme

einzuführen. In diesem Beitrag verrät er, welche 5 Dinge jedes Unternehmen über

den Winter digitalisieren sollten.





1. KundeninteraktionDie systematische Erfassung sämtlicher Kundeninteraktionen - von Telefonaten undE-Mails bis hin zu persönlichen Beratungen - in einem Customer RelationshipManagement (CRM)-System ist ein wichtiger Schritt, um den Kundenservice auf einhöheres Niveau zu heben. Ein solches Vorgehen ermöglicht es nicht nur, jede Artdes Kundenkontaktes nachzuvollziehen und zu analysieren, sondern verbessert auchdas Verständnis für die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Indem alleKommunikationspunkte im CRM-System zugänglich gemacht werden, kann einUnternehmen sicherstellen, dass es auf jede Anfrage zeitnah reagiert, was zueiner stärkeren Kundenbindung führt.2. Vertriebsprozess-AutomatisierungJedes Unternehmen kennt es: Aufgaben, die sich regelmäßig wiederholen und dienicht wirklich vielseitig sind. Das ist zum Beispiel der Fall beim Nachverfolgenvon Leads oder dem Erstellen von Angeboten. Durch den Einsatz intelligenterSoftwarelösungen können genau diese Aufgaben übernommen werden. Das beschleunigtnicht nur die Prozesse, sondern reduziert auch die Wahrscheinlichkeitmenschlicher Fehler drastisch. Das führt zu einer Steigerung der Effizienzinnerhalb des Vertriebsteams. Automatisierte Systeme sorgen dafür, dass keinpotenzieller Kunde übersehen wird und jedes Angebot passgenau erstellt wird.Somit ermöglicht die Vertriebsprozess-Automatisierung dank CRM esVertriebsmitarbeitern, sich auf komplexere und wertschöpfende Tätigkeiten zukonzentrieren.3. VertriebscontrollingDen Überblick über die Verkaufsaktivitäten zu haben, ist für jedes Unternehmengrundlegend wichtig. Dank der Nutzung eines CRM-Systems kann man genau daserreichen. Denn mit dieser Technologie können Unternehmen den Fortschritt ihrerVerkaufsaktivitäten in Echtzeit verfolgen und somit direkte Einsicht in dieaktuelle Performance erhalten. So lassen sich Stärken ausbauen undSchwachstellen identifizieren. Zudem unterstützt das CRM bei der Datenanalyse