9-Monate 2023: Solide Umsatz- und operative Ergebnisentwicklung trotz herausfordernder Rahmenbedingungen; positive Effekte aus dem eingeleiteten Sparprogramm ermöglichten einen Rentabilitätsanstieg; GBC-Schätzungen & Kursziel bestätigt



Geschäftsentwicklung 9M 2023



Am 30.11.2023 hat die Media and Games Invest (SE) ihre 9-Monats- bzw. Q3-Zahlen für das aktuelle Geschäftsjahr veröffentlicht. Basierend hierauf hat der Ad-Tech-Konzern in den vergangenen neun Monaten vor allem aufgrund von Desinvestments (im Games-Bereich) und ungünstigen

Wechselkursentwicklungen einen moderaten Rückgang der digitalen Konzernumsatzerlöse um 3,6% auf 223,27 Mio. EUR (9M 2022: 231,55 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Getragen wurden hierbei die erzielten Umsatzerlöse vor allem vom traditionell größten Werbesegment "Supply Side Platform" (Umsatzanteil: 89,7%) mit erwirtschafteten Erlösen in Höhe von 200,35 Mio. EUR (9M 2022: 209,65 Mio. EUR).



Auf vergleichbarer Basis wurde laut Unternehmensangaben ein organischer Konzernumsatzanstieg erzielt. Dieser erreichte Umsatzzuwachs resultiert primär aus einem Anstieg der Softwarekundenbasis und des platzierten Werbevolumens. So wurde die Kundenanzahl auf MGI's digitaler Werbeplattform zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 9,0% auf 2.068 Softwarekunden (Softwarekunden Ende Q3 2022: 1.898) gesteigert. Gleichzeitig konnte das ausgelieferte digitale Werbevolumen zum Ende des dritten Quartals signifikant um 8,0% auf 186 Mrd. (Werbeanzeigen zum Ende Q3 2022: 172 Mrd.) zulegen.



Bedingt durch die spürbare Ausweitung der Softwarekundenbasis konnte sich der Ad-Tech-Konzern in der herausfordernden Marktlage gut behaupten und damit negative Marktaspekte wie reduzierte Werbebudgets der Kunden und gesunkene CPMs (Cost-per-Mile) leicht überkompensieren.

Darüber hinaus wurden weitere Marktanteile hinzugewonnen und damit konnte die Technologiegesellschaft ihre führende Marktposition weiter ausbauen. So hat laut einer aktuellen Pixalate-Marktstudie MGI's-Tochtergesellschaft Verve Group weiterhin die Marktführerschaft auf Android und iOS im US-Markt mit einem Marktanteil von 11,0% bzw. 28,0% inne. In Europa konnte Verve zuletzt auf Android (No. 2 mit 15,0% Marktanteil) und iOS (No. 3 mit 9,0% Marktanteil) eine marktführende Position erreichen. Damit hat MGI nach unserer Einschätzung eine bessere Performance erzielt, als der allgemeine Werbemarkt bzw. die gesamte Werbebranche.



Entgegengesetzt zur Umsatzentwicklung hat MGI primär aufgrund der eingetretenen Neubewertung der AxesInMotion earn-out

Zahlungsverbindlichkeit (positiver Sondereffekt von 62,76 Mio. EUR) auf allen Ergebnisebenen Zuwächse erzielt. So ist das EBITDA im Vergleich zum Vorjahresquartal dynamisch um 73,6% auf 101,15 Mio. EUR (9M 2022: 58,28 Mio. EUR) angestiegen. Korrigiert um Sondereffekte (z.B. M&A- und Restrukturierungskosten oder Neubewertungen von Bilanzposten) ergab sich ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 63,50 Mio. EUR, welches damit leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (9M 2022: 61,70 Mio. EUR) lag.

In Bezug auf die operative Rentabilität wurde auf Basis der bereinigten EBITDA-Marge (Adj. EBITDA-Marge) ein Profitabilitätsanstieg auf 28,4% (9M 2022: 26,6%) erzielt. In dieser Rentabilitätsverbesserung wurden die ersten positiven Effekte des eingeleiteten Sparprogramms des Unternehmens sichtbar, das nach erfolgreicher Umsetzung jährliche Kosteneinsparungen von ca. 10,0 Mio. EUR freisetzen soll.



Auf Nettoebene wurde nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ein Konzernergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von 41,83 Mio. EUR (9M 2022: 8,77 Mio. EUR) erwirtschaftet, welches damit deutlich oberhalb des Vorjahresniveaus lag. Dieser signifikante Nettoergebnisanstieg resultierte hierbei hauptsächlich aus dem zuvor dargestellten positiven Sondereffekt aus der Neubewertung einer M&A-bezogenen Zahlungsverpflichtung.

Geschäftsentwicklung Q3 2023



Vor allem im vergangenen dritten Quartal kamen die negativen Effekte aus Desinvestments und den ungünstigen Wechselkursentwicklungen besonders zum Tragen. Entsprechend musste der MGI-Konzern einen signifikanten Rückgang der digitalen Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10,6% auf 78,34 Mio. EUR (Q3 2022: 87,62 Mio. EUR) hinnehmen. Bereinigt um diese negativen Währungseffekte wurde jedoch laut Unternehmensangaben auf Konzernebene ein organischer Umsatzanstieg um 1,0% erzielt. Dieser Umsatzzuwachs resultierte primär aus einem Anstieg der Softwarekundenbasis und dem ausgelieferten Werbevolumen.



Auf operativer Ergebnisebene wurde hauptsächlich dank erzielter Effizienzgewinne aus dem begonnenen Kostensparprogramm ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) in Höhe von 23,10 Mio. EUR erzielt und damit das hohe Ertragsniveau des Vorjahres (Q3 2022: 23,00 Mio. EUR) bestätigt. Parallel hierzu wurde die bereinigte EBITDA-Marge signifikant auf 29,5% (Q3 2022: 26,3%) gesteigert



Prognose und Kursziel



Vor dem Hintergrund der soliden Unternehmensperformance in den ersten neun Monaten 2023, hat das MGI-Management seine zuvor angepasste Guidance (vom 31.August 2023) für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 mit der Veröffentlichung seiner 9-Monats- und Q3-Zahlen bestätigt. Hiernach rechnet die Technologiegesellschaft weiterhin mit einem Konzernumsatz von ca. 303,0 Mio. EUR und einem Adj. EBITDA von 93,0 Mio. EUR. Parallel hierzu hat das Unternehmen ebenfalls die mittelfristige Guidance (Umsatz CAGR: 25,0-30,0%; Adj. EBITDA-Marge: 25,0-30,0%) bekräftig. Folglich rechnet MGI auf mittelfristige Sicht auf der Basis einer erwarteten Werbemarkterholung wieder mit einer wesentlich höheren Wachstumsdynamik.



Insgesamt sind wir weiterhin davon überzeugt, dass es dem Ad-Tech-Konzern ab dem Geschäftsjahr 2024 gelingt, basierend auf der von uns erwarteten allmählichen Erholung des Werbemarktes, wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Vor allem die starke Positionierung des MGI-Konzerns in den Wachstumsfeldern programmatische Werbung und Connected TV (CTV) in Kombination mit innovativen Werbelösungen (Moments.AI; ATOM etc.) sollten auch künftig für weitere Marktanteilsgewinne bzw. eine signifikante Outperformance gegenüber der allgemeinen Werbebranche sorgen. Auch die über die vergangenen Quartale erzielte deutliche Ausweitung des Softwarekundenstamms bilden eine gute Ausgangsbasis, um das (organische) Wachstum noch deutlich stärker vorantreiben zu können.

Vor dem Hintergrund der soliden Unternehmensperformance, dem bestätigten Ausblick und der vielversprechenden Wachstumsstrategie, bestätigen wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre. Demzufolge bestätigen wir auch unser bisheriges Kursziel von 4,05 EUR je Aktie. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der MGI-Aktie.









Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 07.12.2023(9:35 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 07.12.2023(10:30 Uhr)

