Sartorius - Jetzt Durchbruch über Ichimoku-Wolke?

Zuvor hieß es im Insight: "Die Long-Position ist im Rennen, allerdings wurde die bullische Vortageskerze noch nicht bestätigt. Es kommt nun auf die Verteidigung des 10er- und 50er-EMA im Tageschart an. Solange dieser Bereich gehalten werden kann, ist mit einem erneuten Abprall nach oben und einem weiteren Angriff auf die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart zu rechnen. Kommt es hingegen doch zu einem weiteren Kursrutsch unter den 10er-EMA, wäre ein Rücklauf zur Unterstützung im Bereich von 263 Euro zu erwarten. (...) Aktuell sieht es aber weiter so aus, dass das Papier den 50er- und 10er-EMA verteidigen kann und in der Folge vor einem weiteren Hochlauf steht. Kommt es zu einem Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke nach oben, würde zudem ein langfristiges Kaufsignal generiert werden. Es bietet sich weiterhin eine Long-Chance auf die Aktien von Sartorius."

Das hat bisher geklappt. Die Papiere von Sartorius ziehen erneut an und nehmen Kurs auf die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart. Gelingt ein Ausbruch nach oben, würde ein weiteres Long-Signal generiert und ein Kursanstieg bis 300 Euro und weiter 325 Euro möglich werden. Die Long-Position ist gut im Rennen. Der Stopp wird auf Einstand nachgezogen.