BARCLAYS stuft British American Tobacco auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3200 auf 2650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sein Anlageurteil basiere einzig auf der Bewertung der Aktie des Tabakunternehmens samt der Dividendenrendite, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Enttäuscht äußerte er sich über das neue Management, das dieselbe Strategie wie das alte fahre: Es vertraue darauf, dass es - gemessen am operativen Ergebnis - das größte Tabakunternehmen sei, um in allen seinen Geschäftsbereichen erfolgreich zu sein./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 18:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 26,64EUR gehandelt.