Nürnberg (ots) - Im Retourengeschäft sind Händler auf klare Informationen und

Transparenz angewiesen. Konstantinos Vasiadis ist Geschäftsführer von Elvinci.de

und bestrebt, ihnen genau dies zu bieten. Mit ständig Tausenden Artikeln auf

Lager und modernsten digitalen Prozessen ermöglicht er es Händlern mit

Elvinci.de, ihr eigenes Retourenmanagement effizienter zu gestalten und

komfortabel mit Retouren Geld zu verdienen. Hier erfahren Sie, warum es im

Retourenhandel dringend nötig ist, die Warenklassifizierung neu zu denken.



Anders als Neuware unterscheiden sich Retouren teils sehr stark hinsichtlich

ihres Zustands: Von neuwertigen Artikeln bis zu Artikeln mit starken optischen

Mängeln ist alles dabei, wenn Retouren vom Großhändler bezogen werden. Die

allgemein gebräuchliche Unterteilung in A-, B- und C-Ware ist deshalb nicht

immer ausreichend, um den Zustand der Ware hinreichend zu beschreiben - womit

die Notwendigkeit nach einem neuen Klassifizierungssystem steigt. "Die

Klassifizierung von Ware ist im Retourengeschäft von entscheidender Bedeutung

für die Preiskalkulation", betont Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer von

Elvinci.de. "Sie muss daher so genau wie möglich erfolgen."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Die gängige Klassifizierung in die Kategorien A, B und C sollte unbedingtweiter präzisiert werden, um Missverständnisse und Unzufriedenheit zu vermeiden- zum Beispiel durch ein Punktesystem", so der Retouren-Experte weiter. Einsolches hat auch Konstantinos Vasiadis im Retourenmanagement seines eigenenRetouren-Großhandelsunternehmens Elvinci.de bereits eingeführt. Wo die Vorteileeiner genaueren Klassifizierung für Händler und Kunden liegen und wie diesefunktionieren kann, hat er im Folgenden zusammengefasst.A-, B- oder C-Ware - oft verschwimmen die GrenzenDie traditionelle Klassifikation als A-, B- und C-Ware ist immer noch dasgebräuchlichste System, um Retouren zu kategorisieren. Dabei werden Artikel, diein hervorragendem Zustand angeboten werden, als A-Ware bezeichnet. Voraussetzungfür diese Klassifikation ist, dass sowohl der Artikel selbst als auch seineVerpackung frei von optischen Mängeln wie Kratzern und Dellen sind und darüberhinaus keine Gerüche, Gebrauchsspuren oder Anzeichen von Verschmutzungaufweisen.B-Ware hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass sie zwar leichte Spuren vonGebrauch oder kosmetische Mängel aufweist, diese aber die Funktionalität nichtnegativ beeinflussen. So könnte ein Artikel der Kategorie B zwar minimale Dellenaufweisen, jedoch muss er dennoch einwandfrei funktionieren und frei von Schmutzund größeren kosmetischen Mängeln sein. Ist der Gesamteindruck durch Makel wieGeruch, Verschmutzung oder größere Dellen und Kratzer beeinträchtigt, handelt es