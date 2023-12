BARCLAYS stuft H&M auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M vor den am 15. Dezember erwarteten Geschäftsjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 schwedischen Kronen belassen. Er rechne damit, dass der Modehändler im vierten Quartal seine Bruttomarge verbessert habe, aber nicht den Umsatz, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 22:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,96EUR gehandelt.