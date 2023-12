Ökologisches Bewusstsein und Kaufverhalten klaffen zunehmend auseinander (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Zur Studie

https://ots.de/AibbMm

--------------------------------------------------------------



München (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Weniger als die Hälfte der Deutschen kauft noch nachhaltige Produkte- Hohe Kosten sind Hauptgrund für Kaufzurückhaltung- Kleinerer Teil sieht Defizite im Preis-Leistungs-Verhältnis bei nachhaltigenProduktenDie weiterhin angespannte finanzielle Lage der Deutschen geht zunehmend zulastennachhaltiger Konsumentscheidungen: Immer weniger Verbraucher:innen kaufennachhaltige Produkte. Ihr Anteil an der Bevölkerung ist von 59 Prozent imSeptember 2021 auf nur noch 45 Prozent im September 2023 gesunken - ein Rückgangum fast ein Viertel. Zu hohe Kosten sind der mit Abstand am häufigsten genannteGrund für diese wachsende Zurückhaltung. Das zeigen die Daten aus der regelmäßigvon Deloitte erhobenen Verbraucherbefragung "ConsumerSignals"."Klimawandel und Nachhaltigkeit rücken immer stärker ins Bewusstsein derMenschen, und dennoch sinkt der Anteil nachhaltiger Produktkäufe kontinuierlich.Diese Diskrepanz hängt nicht zuletzt mit den enorm gestiegenenLebenshaltungskosten zusammen - mit dem Effekt, dass Kund:innen bei jedemEinkauf genau abwägen. Die Entscheidung fällt dann oft zugunsten preiswertererEigenmarken, und nicht wenige verzichten komplett auf bestimmte Produktgruppen",so Egbert Wege, Partner und Lead Consumer Industry bei Deloitte.Zweifel am Preis-Leistungs-VerhältnisDass sich Kosten und Nutzen bei nachhaltigen Erzeugnissen die Waage halten, wirdzumindest von einem Teil der Befragten bezweifelt: 12 Prozent berichten, dasssie sich in letzter Zeit aus Qualitätsgründen gegen den Kauf nachhaltigerProdukte entschieden haben. Und selbst unter denjenigen, die zuletzt nachhaltiggekauft haben, meinen 18 Prozent, Abstriche bei der Qualität gemacht zu haben.Das betrifft vor allem die Bereiche Lebensmittel und Getränke sowie Bekleidungund Schuhe."Obwohl immer noch eine deutliche Mehrheit von der hohen Qualität nachhaltigerProdukte überzeugt ist, sollten die Ergebnisse für Hersteller ein erstesWarnzeichen sein", betont Egbert Wege. "Wenn für Nachhaltigkeit in Zeitenangespannter Haushaltskassen ein höherer Preis anfällt, sind die Erwartungen andie Qualität ganz besonders hoch. Wichtige Stellschrauben für Handel undKonsumgüterhersteller sind transparente Kommunikation und Aufklärungsarbeit, umdas Vertrauen in nachhaltige Produkte zu stärken und den Einzelnen vomPreis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen."Immerhin 19 Prozent der Befragten, die auf nachhaltige Erzeugnisse verzichten,