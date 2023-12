Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen Experte der Otter Consult GmbH erklärt, was andere Unternehmer aus Wolfgang Grupps Beispiel lernen können (FOTO)

Schwarzach (ots) - Die Unternehmensnachfolge ist ein Prozess, der die

Beteiligten Zeit und Nerven kostet. Fabian Zamzau und Michael Polit stehen

mittelständischen Unternehmern dabei kompetent zur Seite. Mit ihrem Team der

Otter Consult GmbH machen sie das Unternehmen übergabereif und kümmern sich

darum, dass es in besten Händen landet. Wie eine gelungene Übergabe ablaufen

sollte und welche Vorbereitungen und Überlegungen sie erfordert, verdeutlicht

das folgende Beispiel von Trigema.



Mehrere Jahre befand sich das Thema der Trigema-Nachfolge in der Schwebe, doch

jetzt ist es offiziell: Zum 1. Januar 2024 wird Patriarch Wolfgang Grupp die

Zügel abgeben. Sein Nachfolger als Geschäftsführer wird sein Sohn Wolfgang Grupp

Junior, während Tochter Bonita Grupp als Mitglied der Geschäftsführung an Bord

bleibt. "In Sachen Unternehmensnachfolge hat Wolfgang Grupp so gut wie alles

richtig gemacht", erklärt Fabian Zamzau, Geschäftsführer der Otter Consult GmbH.

"Andere Mittelständler können daher einiges aus seinem Vorgehen lernen."