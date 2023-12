Auch andere Analystenhäuser haben sich in dieser Woche zur Telekom-Aktie geäußert. So behält Goldman Sachs die "Buy"-Bewertung für Deutsche Telekom bei, mit einem Kursziel von 28,40 Euro. Analyst Andrew Lee identifiziert in einer Branchenstudie Gewinner im Aufbau digitaler Infrastrukturen im europäischen Telekom-Sektor und erwartet einen positiven Wendepunkt in Wachstum und Renditen. Er bleibt optimistisch für große Konzerne wie Deutsche Telekom, lobt deren überlegenes Wachstum und Aussichten für Aktionärsrückflüsse.

Auch JPMorgan ist Teil des Bullenlagers. Die Bank hat die Einstufung der Aktien der Deutschen Telekom mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani hebt die Telekom-Aktien in seiner aktuellen Studie als Favoriten für 2024 hervor, behält sie auf der "Analyst Focus List" bei. Er betont die hohen Wachstumsraten der Telekom in Bereichen wie Umsatz, operatives Ergebnis und Cashflow.

Deutsche Bank Research hat die Bewertung für Deutsche Telekom auf "Buy" beibehalten. Analyst Robert Grindle hebt hervor, dass die Aktie dieses Jahr wenig Unterstützung von T-Mobile US erfahren hat, ein Schlüsselfaktor neben der Neubewertung anderer Unternehmensaktivitäten für seine Kaufempfehlung.

Seit Jahresbeginn konnten die Titel um über 21 Prozent zulegen. Das durchschnittliche Rating der Analysten lautet Kaufen. Laut Marketscreener bietet die Aktie ein Kurspotenzial von über 14 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 22,58EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion