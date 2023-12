Montgó Lifestyle zieht für weiteres Wachstum an einen neuen Standort

Alicante, Spanien (ots/PRNewswire) - Montgó Lifestyle, unter der Leitung von

Rogier Buningh und Erik Dijkshoorn, setzt sein schnelles Wachstum fort und zieht

internationales Interesse auf sich. Ihr Engagement für erstklassige Pflege und

Wohlbefinden führt zu einem Umzug an einen der schönsten Standorte in Europa.



"Unser Streben ist, um eine außergewöhnliche Betreuung zu bieten und eine

Umgebung zu schaffen, die für unsere Teilnehmer sowohl beruhigend als auch

inspirierend ist", so Rogier Buningh, Gründer von Montgó Lifestyle.