Die NDC-Partnerschaft und die Koalition der Finanzminister kündigen eine strategische Kooperation zur Intensivierung der Klimaschutzbemühungen an

Die Länder, die ihre national festgelegten Beiträge (Nationally Determined Contributions, NDCs) verabschieden, wollen die gesamte Regierung einbinden, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.

„Die Führung der Finanzministerien ist für die Einbeziehung des Klimaschutzes in die Wirtschafts- und Entwicklungsstrategien sowie für die Schaffung eines günstigen Umfelds für die Umsetzung und größere Ambitionen von entscheidender Bedeutung, da sie eine langfristige Sichtweise einbringen, die über die NDCs für 2025 hinausgeht und Auskunft über die langfristigen Strategien für eine emissionsarme Entwicklung (Long-term Low Emissions Development Strategies, LT-LEDS) gibt", so Sigirid Kaag, Finanzministerin der Niederlande und Ko-Vorsitzende der Koalition.

„Da die Koalition und die Partnerschaft eine Vielzahl von Ländern an einen Tisch bringen, können sie eine zentrale Rolle bei der zuverlässigen Bewertung des Finanzierungsbedarfs für Klimaschutzmaßnahmen, der Ambitionen und der Finanzströme zur Unterstützung der NDCs und der LT-LEDS spielen. Statt bloßer Rhetorik geht es um einen gerechten Wandel, um echte, an den Pariser Beschlüssen ausgerichtete Finanzierungswege mit gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten", so Sri Mulyani Indrawati, Finanzministerin von Indonesien und Ko-Vorsitzende der Koalition.

Die Finanzminister sind entscheidend für die Festlegung und Umsetzung der Klimaagenda und sind in der Lage:

Ehrgeizige Ziele zu setzen und die NDCs und LT-LEDS mit Entwicklungsstrategien, Wirtschaftswachstum und fiskalischen Prognosen abzustimmen;

Über Dekarbonisierungspfade bis zur Mitte des Jahrhunderts zu informieren;

Klimaschutzüberlegungen in die Wirtschafts- und Fiskalpolitik einzubeziehen;

Sicherzustellen, dass Klimamaßnahmen im Rahmen der Budgetzuweisung des Landes priorisiert werden;

Die Rahmenbedingungen für die Mobilisierung von Finanzmitteln aus öffentlichen und privaten Quellen zu verbessern; und

Die Effizienz von klimabezogenen Ausgaben zu bewerten sowie klimapolitische Entscheidungen zu treffen.

Die Partnerschaft und die Koalition der Finanzminister für Klimaschutz werden den Finanzministerien spezifische Ressourcen und Fachwissen zur Verfügung stellen, damit sie sich aktiv an der Entwicklung von NDCs und LT-LEDS beteiligen können.

„Das große Engagement der Finanzministerien und die Kooperation zwischen der NDC-Partnerschaft und der Koalition sind ausschlaggebend für die Formulierung und Umsetzung von ehrgeizigen, aber umsetzbaren NDCs und LT-LTEDS sowie für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung", so Dr. Jeanne d'Arc Mujawamariya, Umweltministerin der Republik Ruanda.

