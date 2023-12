Sunnic Lighthouse und Fair Trade Power schließen Vertrag zur Versorgung des Bio-Händlers Alnatura mit Solarstrom (FOTO)

Hamburg/München/Darmstadt (ots) - Die Sunnic Lighthouse GmbH,

Tochtergesellschaft der Hamburger ENERPARC AG, und die Fair Trade Power GmbH

haben einen Solar-PPA (Power Purchase Agreement) abgeschlossen: Ab dem 1. Januar

2024 und bis zum 31. Dezember 2028 wird Sunnic jährlich rund 22,4 GWh Solarstrom

auf Basis einer pay-as-forecasted-Struktur, also einem prognostizierten

Lieferfahrplan für den jeweiligen Folgetag, bereitstellen. Endabnehmer ist Fair

Trade Power-Kunde Alnatura. Der Bio-Lebensmittelhändler wird ab dem kommenden

Jahr die rund 150 Märkte an verschiedenen Standorten in Deutschland und den

Unternehmenssitz in Darmstadt zu 100 % mit Ökostrom versorgen.



Die Kunden von Fair Trade Power profitieren durch Direktabnahme-Verträge von

stabilen Preisen und den geringeren Kosten erneuerbarer Energien. Dazu schließt

Fair Trade Power Partnerschaften mit Anlagenbetreibern und bezieht Ökostrom

direkt aus den Regionen statt über die Strombörse.