Senatorin Elizabeth Warren, eine Demokratin aus Massachusetts, nutzte die Anhörung, um gemeinsam mit Republikanern und führenden Bankern die Kryptoindustrie ins Visier zu nehmen. "Die Terroristen von heute haben eine neue Möglichkeit, den Bank Secrecy Act zu umgehen: Kryptowährungen", zitiert Bloomberg Warren.

Dimon und andere Chefs der Branche, darunter Brian Moynihan von der Bank of America, sagten, sie hätten Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Terroristen und andere illegale Akteure daran zu hindern, ihre Institutionen zu benutzen. Warren verglich dies mit dem Krypto-Markt und sagte, dass die Anti-Geldwäsche-Regeln, die Banken befolgen, auf digitale Vermögenswerte ausgedehnt werden sollten. Alle CEOs stimmten dem zu.

Dimons wiederholte Kritik an der Kryptoindustrie erstreckt sich nicht auf die Blockchain-Technologie. JPMorgan hat diese für mehrere Projekte eingesetzt und war ein früher Vorreiter mit seinem JPM Coin, einem eigenen Stablecoin, der es Kunden ermöglicht, Zahlungen auf Blockchain-Basis zu tätigen.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 43.212$ gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

