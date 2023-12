Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.12.2023

Kursziel: 23,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



EKF-Feedback: Q3-Zahlen von höheren Schäden geprägt



Die Wüstenrot & Württembergische AG hat jüngst Q3-Zahlen berichtet, die insbesondere durch das negative Ergebnis im Sachversicherungsgeschäft geprägt sind.



[Tabelle]



Gewinneinbruch in der Sachversicherung: Wie bereits in unserem letzten Comment beschrieben, leidet der Konzern derzeit unter einem höheren Schadenaufkommen sowie inflationsgetriebenen Schadenkosten (vor allem im Bereich Kfz). So ging das Segmentergebnis der Sachversicherung in Q3/23 von 48,1 Mio. Euro auf -50,5 Mio. Euro zurück und stand auch bei unserem Gespräch auf dem EKF im Vordergrund. Dieser Ergebniseinbruch, der ebenso zum negativen Konzernergebnis i.H.v. -79,6 Mio. Euro in Q3 führte, ist u.E. teils Folge fehlender Ausgleichsmöglichkeiten nach IFRS (bspw. Ergebnisglättung in HGB durch Schwankungsrückstellungen). Nach Unternehmensangaben wird W&W analog der Wettbewerber die Prämien für 2024 um einen deutlich zweistelligen Prozentsatz anheben, um den gestiegenen Kosten zu begegnen. An der Strategie, das Kfz-Geschäft weiter auszubauen, will das Unternehmen unverändert festhalten, um sich als Vollsortimenter bei seinen Kunden positionieren zu können und keine Angriffsfläche für Konkurrenten zu schaffen, die sich andernfalls zunächst mit einer Kfz-Versicherung und anschließend mit weiteren Versicherungen bei W&W-Kunden positionieren würden.



Bausparneugeschäft normalisiert sich in Q3 auf hohem Niveau: Im Bereich des Bausparens geht W&W von einer Normalisierung der Nachfrage auf erhöhtem Niveau aus. Nachdem mit der Erhöhung der Zinsen ein regelrechter "Run" auf die Bausparprodukte stattgefunden hatte, spiegeln auch die Q3-Zahlen die Managementaussagen bzgl. der Nachfragenormalisierung wider. So ging das Brutto-Neugeschäft in Q3 auf 3,4 Mrd. Euro zurück (Vj: 5,3 Mrd. Euro). Das eingelöste Volumen lag mit 3,7 Mrd. Euro nur knapp unter dem äußerst starken Vorjahresquartal (4,0 Mrd. Euro). In Q3 verzeichnete Wüstenrot auf Seiten des Kreditneugeschäfts wiederum eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau und konnte ein Kreditvolumen von rund 1,1 Mrd. Euro verbuchen.

VSM der Personenversicherung steigt dank positiver Bewertungseffekte: Auch in Q3 hat sich die VSM dank positiver Bewertungseffekte i.H.v. rd. 42 Mio. Euro um insgesamt 26 Mio. Euro auf 1,414 Mrd. Euro erhöht. Die Auflösung der VSM belief sich in Q3 auf 28 Mio. Euro und konnte nicht vollumfänglich durch das Neugeschäft (VSM: 11 Mio. Euro) kompensiert werden.

Fazit: Nach der Prognoseanpassung vom 25. Oktober fiel das Q3 im Rahmen unserer Erwartungen aus. Aufgrund der fundamental sehr günstigen Bewertung, der soliden Eigenkapitalausstattung und dem strukturell intakten Geschäftsmodell bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28509.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 13,18EUR gehandelt.