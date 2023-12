Neunkirchen (Siegerland) (ots) - Der neue WISO-Steuer-Report 2023 ist da: Jedes

Jahr veröffentlicht WISO Steuer (https://www.buhl.de/steuer) in dem Report

spannende, informative und teils skurrile Fakten rund um die

Einkommensteuererklärung.



Grundlage bilden die mit WISO Steuer für 2021 eingereichten Steuererklärungen.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Abgabe einer Steuererklärung lohnt und Spaß

machen kann - sogar an Silvester!





Hohe Steuererstattungen zur Freude der Steuerzahlerinnen und SteuerzahlerDer WISO Steuer-Report zeigt es schwarz auf weiß: 82,6 Prozent derSteuerzahlerinnen und Steuerzahler erhalten eine Rückzahlung ihrer zu vielgezahlten Steuern vom Finanzamt. Pro Erklärung gab es durchschnittlich 1.674Euro zurück.Das Bundesland Hessen ist Spitzenreiter: Dort gab es mit durchschnittlich 1.809Euro die höchsten Erstattungen, gefolgt von Baden-Württemberg mit 1.717 Euro undHamburg mit 1.681 Euro.Nach der Steuererklärung ist vor der SteuererklärungSilvester heißt für die einen Feiern, Freunde, Feuerwerk. Für die anderen heißtes, die Steuererklärung machen - und das ganz freiwillig. Die ersteSteuererklärung im Jahr 2022 wurde exakt am 1.1.2022 um 00:25:38 Uhr beimFinanzamt Detmold elektronisch abgegeben. Wir gratulieren zu diesem erstenPlatz, lieber Steuerzahler oder liebe Steuerzahlerin.Aber auch die Finanzämter können schnell sein. Das Wettrennen um den Titel desschnellsten Finanzamts haben 2022 die Finanzämter Herne und Solingen inNordrhein-Westfalen gewonnen. Sie sind mit Abstand die schnellsten FinanzämterDeutschlands - und zwar auf ganzer Linie: Für die Bearbeitung allerSteuererklärungen für das Steuerjahr 2021 benötigten die Finanzämter imDurchschnitt jeweils nur 28 Tage. Und das trotz der zusätzlichen Belastung durchdie Grundsteuererklärungen.Ähnlich fix versendete das Finanzamt Olpe aus Nordrhein-Westfalen die Bescheide,nämlich im Gesamtdurchschnitt nach nur 29 Tagen.Bundesweit warteten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Jahr 2022 rund 43Tage auf ihren Bescheid. Im Jahr 2023 warten die Steuerzahlerinnen undSteuerzahler bisher im Schnitt 45 Tage auf ihre Steuerbescheide.An Tagen wie diesenEs gibt Tage, an denen müssen sich die Deutschen wohl denken: "Jetzt eineSteuererklärung, das wär toll". Der 31. Oktober 2022 war so ein Tag. Es ist derTag, an dem im letzten Jahr die meisten Steuererklärungen abgegeben wurden. Dasklingt nachvollziehbar, denn es war der Tag, an dem die Frist zur Abgabe endete.Die wenigsten Erklärungen wurden übrigens am 24. Dezember 2022 abgegeben. Das