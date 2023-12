DVGW und DWA stellen Weichen für eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft / Roadmap 2030 Volles Aufgabenheft für die Wasserwirtschaft und klare Forderungen an Politik und Gesellschaft (FOTO)

Bonn/Hennef (ots) - Sechs Handlungsfelder, über 50 konkrete Maßnahmen - mit der

Roadmap 2030 liefern der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) sowie

die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) eine

konkrete Handlungsagenda für die Zukunft der Wasserwirtschaft. Die Roadmap 2030

zeigt die Herausforderungen der Wasserwirtschaft angesichts der klimatischen,

gesellschaftlichen, politischen und technologischen Veränderungen. Die Roadmap

2030 analysiert die vorrangigen Maßnahmen der Anpassung und Zukunftssicherung

und formuliert konkrete Forderungen an Politik, Gesellschaft und alle Akteure

der Wasserwirtschaft.



Eine sichere Wasserversorgung, ein hoher Standard der Abwasserbehandlung,

naturnahe Qualität der Gewässer sowie gut gefüllte und qualitativ hochwertige

Grundwasserkörper sind keine Selbstverständlichkeit. Weit über 10.000

Unternehmen sorgen für eine sichere Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie für

ökologisch intakte Gewässer und einen bestmöglichen Schutz vor Überflutungen.

Jährlich investiert die Branche über sieben Milliarden Euro. Mit der Anpassung

an den Klimawandel werden die notwendigen Investitionen zukünftig weiter

steigen. "Auch in einer angespannten Haushaltslage ist die Ertüchtigung der

Wasserinfrastruktur genauso wichtig wie die Reparatur einer gesperrten

Autobahnbrücke oder der bröckelnden Decke einer Grundschule. Nur weil die

Wasserinfrastruktur großteils unter der Erde liegt, dürfen wir sie gerade im

Klimawandel nicht übersehen. Die Ver- und Entsorgungssysteme müssen fit gemacht

werden für Extremwetter und für nachhaltiges und flexibles Wirtschaften. Denn

sicheres Wasser ist Daseinsvorsorge und lebenswichtig für Mensch, Umwelt und

Wirtschaft", betont Dr. Wolf Merkel, DVGW-Vorstand Wasser, anlässlich der

Vorstellung der Roadmap 2030. Mit der Roadmap stellen DVGW und DWA die Weichen

für eine klimafeste und zukunftssichere Infrastruktur.