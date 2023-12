KI ohne Mensch? / Die Zukunft liegt in der integrierten Intelligenz

Köln (ots) - Die Benutzerfreundlichkeit von ChatGPT, Midjourney und Co. haben

generative KI-Tools 2023 massentauglich gemacht. Diese Weiterentwicklung der KI

wird von vielen Menschen mit Unbehagen betrachtet, insbesondere wenn es um die

möglichen Auswirkungen auf die Arbeitswelt geht. Professor Dr. Ulrich

Lichtenthaler von der International School of Management (ISM) differenziert: KI

werde als Teil der digitalen Transformation viele Branchen verändern und auch

manche Arbeitsplätze überflüssig machen, den Menschen komplett ersetzen werde

sie hingegen nicht.



Professor Dr. Ulrich Lichtenthaler von der International School of Management

(ISM) setzt sich bereits seit Jahren in zahlreichen Publikationen mit der

digitalen Transformation von Unternehmen auseinander. Die Auswirkungen von KI

auf den Arbeitsmarkt beurteilt er als beträchtlich: "Die Transformation durch

integrierte Intelligenz im Sinne der Kombination von menschlicher und

künstlicher Intelligenz wird aller Voraussicht nach deutlich tiefgreifender sein

als die vollständige Automatisierung menschlicher Arbeit." Doch auch wenn die

Auswirkungen durch den Wegfall von Arbeitsplätzen im Einzelfall als gravierend

zu sehen seien: "Menschliche Expertise ist weiterhin gefragt und vielfach wird

ihre Bedeutung noch größer sein als bisher."