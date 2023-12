StartHub Hessen Wir helfen Start-ups/ Evren Gezer spricht mit Annelie Sanden und Dr. Detlef Terzenbach über die Förderung von Start-ups - Folge 13 des Podcasts "20 Minuten Hessen" (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Das StartHub Hessen, das von der Hessen Trade & Invest GmbH

(HTAI) im Auftrag des hessischen Wirtschaftsministeriums umgesetzt wird, ist die

zentrale Anlaufstelle für die hessische Start-up Community. Annelie Sanden und

Dr. Detlef Terzenbach erklären in der dreizehnten Folge des Podcasts "20 Minuten

Hessen" (https://www.hessisch.de/20-minuten-hessen/) , was das StartHub

Gründerinnen und Gründern bietet und wie die Zusammenarbeit im umfangreichen

"Gründer-Ökosystem" in Hessen funktioniert: "Wir reden von einem

Innovations-Ökosystem, wo Förderinstitutionen, Hochschulen und

Beratungsorganisationen zusammenkommen. Ähnlich ist es auch in einem

Gründer-Ökosystem. Und da gibt es dann einen Netzwerkknoten, als den sich das

StartHub Hessen versteht", erläutert Dr. Detlef Terzenbach , der das Themenfeld

Innovationsunterstützung sowie das StartHub Hessen leitet, im Gespräch mit

Radio- und TV-Moderatorin Evren Gezer . "Ein solcher Netzwerkknoten bündelt die

Kompetenzen und schafft eine innovative Wohlfühlatmosphäre für Start-ups in der

Region", ergänzt Annelie Sanden . Sanden ist für das Marketing des StartHub

Hessen zuständig.



Die bisherigen Folgen des Podcasts machen deutlich: "Zum Kerngeschäft der Hessen

Agentur und ihrer Töchter gehört das Netzwerken", fasst Evren Gezer zusammen.

Dr. Terzenbach bestätigt: "Wir wollen die Akteure, die es in Hessen gibt,

miteinander vernetzen! Wir wollen sie miteinander ins Gespräch bringen." Hierzu

zählen diejenigen, die Geld geben - wie die WIBank -, und "auf der anderen Seite

der nicht-monetäre Arm, das sind Einrichtungen wie wir, die durch Beratung und

durch Information Netzwerkteile zusammenbringen." Regionale Partner sind etwa

der Science Park in Kassel, das Regionalmanagement Mittelhessen oder auch das

Gründungszentrum Highest der TU Darmstadt sowie "Frankfurt Forward" - ein

Projekt der Wirtschaftsförderung Frankfurt, das als Beispiel für die regionalen

Partner-Projekte von Initiator Christian W. Jakob im Podcast kurz vorgestellt

wird.