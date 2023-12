Yotta Data Services arbeitet mit NVIDIA zusammen, um die KI-Transformation in Indien zu beschleunigen

MUMBAI, Indien, 7. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Yotta Data Services gab heute seine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, um eine hochmoderne GPU-Computing-Infrastruktur und Plattformen für seine Shakti Cloud-Plattform bereitzustellen. Die Zusammenarbeit wird die Entwicklung von KI-Lösungen in Indien vorantreiben, indem sie zahlreichen Organisationen, Unternehmen, KI-Forschern und einer Vielzahl von Start-ups im ganzen Land modernste KI-Fähigkeiten zugänglich macht. Mit diesem Angebot werden Kunden von Yotta in der Lage sein, große Sprachmodelle (LLMs) und andere KI-Workloads zu trainieren, um den wachsenden Anforderungen indischer, asiatischer und breiterer globaler Märkte gerecht zu werden.



Yotta hat bereits eine große Bestellung für NVIDIA H100 Tensor Core GPUs aufgegeben, eine leistungsstarke GPU für KI und HPC-Workloads, und plant, bis Januar 2024 4096 GPUs und bis Juni 2024 16.384 GPUs in Betrieb zu nehmen. Mit der vollen Unterstützung von NVIDIA und der gemeinsamen Vision, Indiens souveräne KI-Landschaft zu entwickeln, plant Yotta außerdem, seinen GPU-Stall bis Ende 2025 massiv auf 32.768 zu skalieren. Dies ist die direkte Reaktion auf die enorme Nachfrage nach Hochleistungs-GPUs in Forschungslabors, Unternehmen und Start-ups für HPC- und KI-Workloads.

Mit dieser Zusammenarbeit wird Yotta der erste NVIDIA-Partner-Netzwerk-Cloud-Partner (NCP) in Indien und tritt der globalen NCP-Liste als Elite-Partner bei.

Darüber hinaus setzt Yotta eine von NVIDIA betriebeneReferenzarchitektur mit NVIDIA InfiniBand-Netzwerken ein, die es GPU-Clustern ermöglichen wird, hohe Leistung für große KI-Trainings- und Inferenz-Workloads sowie HPC-Workloads im großen Maßstab zu liefern.

Die Shakti Cloud KI-Plattform von Yotta wird vom ersten Tag an verschiedene PaaS-Dienste umfassen, darunter grundlegende KI-Modelle und Anwendungen, die indischen Unternehmen dabei helfen werden, leistungsstarke KI-Tools und -Produkte zu entwickeln.

Yotta wird das erste Cluster mit 16.384 GPUs in NM1, Yottas hochgelobtem und Asiens größtem Uptime Tier-IV-Rechenzentrum in Navi Mumbai, einsetzen. Als Nächstes wird Yotta ein Cluster mit ähnlicher Größe in D1, dem neuesten und größten Hyperscale-Rechenzentrum von Yotta in Greater Noida, in der Nähe von Delhi, einsetzen.