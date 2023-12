PwC-Studie Bedeutung von Daten wächst, Zahl der Chief Data Officer sinkt

Frankfurt am Main (ots) -



- In den Geschäftsberichten der 2.500 größten börsennotierten Unternehmen

weltweit fällt das Wort "Daten" im Schnitt 81-mal - 13 Prozent häufiger als im

Vorjahr

- Der Anteil der Unternehmen mit Chief Data Officer (CDO) sinkt jedoch von 27

auf 24 Prozent

- Zwei Drittel der CDOs arbeiten in Unternehmen mit weniger als 25.000

Beschäftigten



Angetrieben durch das aktuell sehr große Interesse an generativer künstlicher

Intelligenz (KI) stehen Daten weit oben auf der Agenda der Führungskräfte. Viele

Unternehmen entscheiden sich folglich für einen verstärkten Einsatz von Daten-

und Analysetechnologien, um das Überleben ihres Unternehmens in einer

wirtschaftlich schwierigen Situation zu sichern. Umso erstaunlicher ist es, dass

2023 weniger Chief Data Officer (CDO) ernannt wurden als in den Vorjahren und

der Anteil der Unternehmen, die eine solche Rolle besetzt haben, sinkt.