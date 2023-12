Erster FII PRIORITY-Asien-Gipfel des FII Institute am 7. und 8. Dezember in Hongkong

Im Namen von Hongkong wird das FII Institute vom Regierungschef der Sonderverwaltungsregion Hongkong John Lee, dem Finanzminister Paul Chan, dem Sekretär für Finanzdienstleistungen und das Schatzamt Christopher Hui und der Vorsitzenden des HKEX Laura Cha begrüßt. Regierungschef John Lee wird eine Ansprache an die Delegierten halten.

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine globale, gemeinnützige Stiftung, die sich auf Daten stützt, einen Investitionszweig hat und eine Agenda verfolgt: „Impact on Humanity". Das PRIORITY-Programm des Instituts umfasst Gipfelveranstaltungen, Initiativen und Berichte, die von den Mitgliedern und strategischen Partnern unterstützt werden, um die drängendsten Probleme der Welt anzugehen.

Seine Exzellenz Yasir Al-Rumayyan wird von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Reema bint Bandar Al Saud, Saudi-Arabiens Botschafterin in den USA, und Seiner Königlichen Hoheit Khalid A. Al-Falih, Investitionsminister von Saudi-Arabien, begleitet.

Den Anfang des zweitägigen internationalen Gipfels macht am 7. Dezember ein „Board of Changemakers" als einführende Veranstaltung in der HKEX Connect Hall. HKEX-Vorsitzende Laura Cha, Hang Lung Capital-Gründer Ronnie Chan, Schneider Electric-Vorsitzender Jean-Pascale Tricoire, ACWA Power-Gründer und Vorsitzender Mohammad A Abunayyan, der Präsident der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Tony Chan, Vorsitzender der Pacific Century Group Richard Li und Präsident von Goldman Sachs Asia Pacific Kevin Sneader diskutieren bei dieser 45-minütigen Veranstaltung über die weltweiten wirtschaftlichen und strategischen Herausforderungen.