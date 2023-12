Wirtschaft Dax bleibt am Mittag leicht im Minus - Fokus auf Underdogs

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag weiter leicht im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.630 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der Dax bleibt erstaunlich stabil über dem Kursniveau von 16.600 Punkten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Marktteilnehmer legen derzeit ihren Fokus auf die Underdogs - Branchen und Aktien von Unternehmen, die in den letzten Handelsmonaten nicht so gut performen konnten." Gewinne würden hingegen bei den bisherigen Favoriten mitgenommen.