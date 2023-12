Kapsch TrafficCom suministra e implanta la tecnología del primer bus rápido con prioridad semafórica en Madrid / Ha permitido unir Valdebebas con el Hospital Ramón y Cajal en menos de 30 minutos

Madrid (ots) - Kapsch TrafficCom, proveedor internacional de tecnología,

servicios y soluciones para Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), ha sido la

compañía responsable de suministrar e instalar los elementos de movilidad y

seguridad para la puesta en marcha de la primera línea de bus BRT (Bus Rapid

Transit) con prioridad semafórica en Madrid.



La nueva línea de autobus, que comenzó a funcionar en el mes de mayo, conecta

los barrios de Valdebebas y Sanchinarro con el Hospital Ramón y Cajal a través

de un carril segregado. Con una longitud total de 31 kilómetros, de los que 19

se realizan por vías exclusivas, la nueva línea ha permitido unir Valdebebas con

su hospital de referencia en menos de 30 minutos.





La tecnología de Kapsch TrafficCom está en la base de este proyecto, el primeroque incorpora prioridad semafórica en la ciudad de Madrid. La multinacional hasuministrado e implantado 62 reguladores semafóricos de su plataforma EcoTrafix,así como diez cámaras CCTV y la red de comunicaciones. Esta infraestructurafacilita que el autobús encuentre en verde todos los semáforos durante la mayorparte del tiempo del trayecto, de modo que no tenga que detenerse.Para ello, el sistema actúa sobre 70 cruces y cuenta con 323 detectoresencargados de comunicar a los dispositivos la preferencia de paso para los BRT.Cada uno de los diez autobuses eléctricos que prestan servicio en la líneacuenta con una baliza a bordo que permite que las 376 espiras alojadas en elpavimento inicien el procedimiento de prioridad bus. Adicionalmente, se haninstalado más de 12 kilómetros de fibra óptica para la transmisión de lainformación y de las imágenes de las diez nuevas cámaras al Centro de Gestión deMovilidad, desde donde se controla el correcto funcionamiento del sistema.El proyecto ha implicado una inversión en semaforización de 3,6 millones deeuros y se ha llevado a cabo en dos fases. Una primera en servicio desde el 30de mayo entre el Barrio de Sanchinarro y el Hospital Zendal y otra segunda faseque se prolonga a lo largo de Valdebebas hasta la Glorieta de Antonio Bonet yque ha sido inaugurada por el Alcade Jose Luis Martínez-Almedia el pasado 7 denoviembre.Experiencia de Kapsch en gestión de la movilidad en MadridAdicionalmente al nuevo bus, Kapsch colabora con el Ayuntamiento de Madrid endistintos proyectos orientados a reducir la congestión, disminuir lacontaminación y los riesgos para la salud pública, así como mejorar laexperiencia de los usuarios viales acelerando los tiempos de viaje." La concentración de población en los barrios periféricos de las ciudadesrequiere del compromiso de las instituciones públicas para ofrecer nuevosmodelos de movilidad más sostenibles que respondan a las necesidades diarias delos ciudadanos. Nuestra colaboración con el ayuntamiento de Madrid responde aesta prioridad, poniendo nuestro conocimiento y tecnología al servicio de unanueva movilidad urbana ", destaca Javier Aguirre, CEO de Kapsch TraffiCom paraEspaña y Portugal.