Collective Metals kündigt Notierung an der OTCQB unter dem Symbol CLLMF an

7. Dezember 2023 – VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTCQB: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-meta ... - freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien (die "Aktien") ab 7. Dezember 2023 unter dem Symbol "CLLMF" am OTCQB Venture Market (OTCQB") gehandelt werden.

Der CEO von Collective Metals, Christopher Huggins, kommentiert: "Ich freue mich, dass wir Collective an der OTCQB notieren und dass unsere Aktien auch für die DTC zugelassen sind. Durch die DTC-Zulassung und die Notierung an der OTCQB wird der Handel mit den Aktien von Collective erleichtert und einem größeren Kreis von institutionellen und privaten Anlegern in den Vereinigten Staaten ermöglicht."

Die OTCQB ist der führende Marktplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase, die sich verpflichtet haben, ihren US-amerikanischen Anlegern ein hochwertiges Handels- und Informationserlebnis zu bieten. Um zugelassen zu werden, müssen die Unternehmen ihre Finanzberichte auf dem neuesten Stand halten, eine Mindestpreisprüfung bestehen und sich alle sechs Monate einer Unternehmensüberprüfung und einer Managementzertifizierung unterziehen. Die OTCQB-Qualitätsstandards bieten eine solide Grundlage für Transparenz sowie die Technologie und die Vorschriften zur Verbesserung der Informations- und Handelserfahrung für Anleger.

Die Anteile sind auch für das elektronische Clearing und die elektronische Abrechnung in den Vereinigten Staaten über die Depository Trust Company ("DTC") zugelassen. Es wird erwartet, dass die Zulassung zur DTC den Handel vereinfacht und die Liquidität der Anteile in den Vereinigten Staaten erhöht.

DTC ist eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Depository Trust & Clearing Corp. und verwaltet das elektronische Clearing und die Abrechnung von börsennotierten Unternehmen. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abrechnung über DTC zugelassen sind, gelten als DTC-fähig. Diese elektronische Methode des Clearing von Wertpapieren beschleunigt den Eingang von Aktien und Bargeld und damit den Abwicklungsprozess für Anleger und Makler, so dass die Aktien über eine viel größere Auswahl von Maklerfirmen gehandelt werden können, indem sie deren Anforderungen entsprechen.