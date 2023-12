Das Börsenjahr war geprägt von hoher Inflation, Zinswende und geopolitischen Krisen, was zu Kursschwankungen führte. Viele Anleger hoffen 2024 auf ein stabileres Jahr mit steigenden Kursen. Allerdings könnte der Trend unter Leerverkäufern, die auf fallende Kurse spekulieren, diese Hoffnungen enttäuschen. Finanzprofessor Matthew Ringgenberg von der University of Utah hat in einer Studie herausgefunden, dass der aktuelle Leerverkaufsanteil im Verhältnis zum gesamten Aktienumlauf ein guter Indikator für zukünftige Aktienkurse ist. Je weiter der Leerverkaufsanteil über dem Trend liegt, desto wahrscheinlicher sind fallende Preise. Aktuell liegt dieser Anteil deutlich über dem Trend der letzten zwei Jahrzehnte. Ringgenberg vergleicht die aktuellen Leerverkaufsanteile mit denen zur Zeit der Dotcom-Krise 2000 und der Finanzkrise 2007/2008 und sieht eine "signifikant erhöhte Chance, dass der Aktienmarkt in den kommenden zwölf Monaten an Wert verlieren wird".