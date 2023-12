Um greifbare Handelssignale mit Zielen bei 100,70 und 102,70 Euro können in der Sixt-Aktie erst oberhalb von 95,00 Euro abgeleitet werden. Hierdurch dürfte auch ein untergeordneter Abwärtstrend fallen und das Interesse vermehrt auf sich ziehen. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME3N57 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf insgesamt 95 Prozent . Ziele im Schein wurden bei 1,29 und 1,49 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber das Niveau von 92,50 Euro nicht überschreiten, woraus sich im Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,47 Euro ergeben würde. Der Anlagehorizont ist auf nur wenige Wochen begrenzt.

Solange Sixt in dem kurzzeitigen Abwärtstrend und mutmaßlich bullischer Flagge steckt, bleibt das Papier zunächst als neutral zu bewerten. Größere Impulse auf der Oberseite dürften sich daher erst oberhalb von 95,00 Euro ergeben, sodass im Anschluss ein Anstieg an 100,70 bzw. 102,70 Euro erfolgen könnte. Unterhalb von 88,00 Euro würden jedoch Rückfallrisiken enorm zunehmen, Abschläge auf 84,90 Euro wären in diesem Szenario nicht auszuschließen, würde zugleich aber auch das vorläufig bullische Chartbild schädigen und eine andere Ausgangslage schaffen.

In einem seit übergeordnet November 2021 laufenden Abwärtstrend fiel Sixt von 170,30 auf gerade einmal 79,90 Euro bis Oktober letzten Jahres zurück. Erst an dieser Stelle formierte sich größerer Widerstand gegen den Ausverkauf, in der Folge gelang bis Anfang dieses Jahres ein Anstieg 132,40 Euro und damit einer wichtigen Widerstandszone verlaufend um 123,40 Euro. Seit März allerdings tendiert die Aktie wieder in einem Abwärtstrend, den das Papier demnächst ansteuern und einen Ausbruchsversuch unternehmen könnte.

