Für den Großteil der Summe benötigt das Unternehmen allerdings noch die Ermächtigung der Anteilseigner zur kommenden Hauptversammlung im Juni 2024. Für anfänglich knapp elf Millionen Euro will das Management die bestehende Ermächtigung durch das Aktionärstreffen dieses Jahres nutzen. Teamviewer hatte erst Ende November sein jüngstes Rückkaufprogramm abgeschlossen, das ebenfalls 150 Millionen Euro schwer gewesen war./tav/stk

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer hat einen weiteren Aktienrückkauf beschlossen. Geplant sei für das kommende Jahr, eigene Anteile abseits von Nebenkosten im Volumen von bis zu 150 Millionen Euro zu erwerben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Göppingen mit. Der Rückkauf solle "zeitnah" beginnen und innerhalb des Jahres 2024 abgeschlossen werden, hieß es.

Teamviewer will erneut Aktien für bis zu 150 Millionen Euro zurückkaufen

