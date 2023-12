Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken hatte am Donnerstag eine dauerhafte Regelung zur telefonischen Krankschreibung beschlossen. Sie gilt den Angaben zufolge ab sofort. Die Regelung greift für Patientinnen und Patienten, die in der jeweiligen Arztpraxis bekannt sind und keine schweren Symptome haben. Voraussetzung ist auch, dass keine Videosprechstunde möglich ist. Die Ärztinnen und Ärzte können dann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für maximal fünf Tage ausstellen. Schon während der Corona-Krise hatte es eine mehrfach verlängerte Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung gegeben./cjo/DP/jha

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den Beschluss zur Krankschreibung per Telefon begrüßt. "So entlasten wir die Arztpraxen und Patienten gleichermaßen. Das ist gerade in Infektionszeiten wie jetzt besonders wichtig", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Aus Sicht des Ministeriums sorgt die neue Regelung für Bürokratieabbau. Außerdem sollen unnötige Arztbesuche dadurch vermieden werden.

