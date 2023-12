Sperrfrist: 07.12.2023 11:30

- Presseeinladung: DUH zeichnet CineStar am 7. Dezember 2023 fürMehrweg-Engagement aus und übergibt Urkunde an Geschäftsführer Oliver Fock imBerliner Cubix am Alexanderplatz- Mehrwegbecher leisten wertvollen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz: SeitJuli wurden in deutschen CineStar-Kinos 1,6 Millionen Einweg-Getränkebechervermieden- DUH fordert alle Kinobetreibende auf, dem Beispiel zu folgen und ebenfallskonsequent auf Mehrweg umzustellenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) zeichnet Deutschlands größte Kinokette CineStarfür die konsequente Umsetzung eines beispielhaften Mehrwegsystems und dieVerbannung von Einweg-Getränkebechern aus. Seit dem 1. Juni 2023 werdenSoftdrinks in allen CineStar-Kinos ausschließlich in Mehrwegbechern angeboten.Heißgetränke werden ebenfalls in Mehrwegbechern und Porzellantassen sowie Weinim Glas ausgeschenkt. Seit Juni konnte so ein riesiger Müllberg von mehr als 1,6Millionen Einwegbechern vermieden werden, was rund 32 Tonnen Abfall entspricht.Am 7. Dezember erfolgt die offizielle Urkundenübergabe im CineStar-Kino Cubix inBerlin-Mitte an den Unternehmensgeschäftsführer und Initiator des MehrwegsystemsOliver Fock. Mit der Auszeichnung möchte die DUH einen beispielgebendenMehrwegansatz zur Vermeidung von unnötigem Einweg bekannt machen und andereKinobetreibende zur Nachahmung anregen.Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin: "Der vollständige Umstieg vonCineStar auf Mehrweggetränkebecher ist außergewöhnlich in der deutschenKinobranche. Das Unternehmen geht mit der kompletten Auslistung vonEinweg-Bechern deutlich über die gesetzlichen Pflichten zum Angebot von Mehrweghinaus. Das setzt ein klares Zeichen für andere Kinobetriebe, ebenfalls ihreumweltschädlichen Wegwerfbecher abzuschaffen. Das CineStar-Mehrwegsystembesticht durch seine umweltschonende Logistik, weil die Abholung genutzterBecher mit den regulären Warenanlieferungen erfolgt und so keine zusätzlichenFahrten anfallen. Die in den industriellen Spülstraßen eingesetzte Technik führtzur Einsparung von bis zu 80 Prozent des verwendeten Spülmittels, verbrauchtwenig Wasser und spart zudem Energie. Besonders vorbildlich ist die aktiveInformation der Zuschauerinnen und Zuschauer durch Kinospots,Informationsschilder und Hinweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fürdieses wegweisende Engagement zeichnen wir CineStar aus."Oliver Fock, CineStar-Geschäftsführer: "Wir freuen uns sehr über dieAuszeichnung und sind stolz darauf, vollständig auf Einweg-Becher zu verzichten.Wir reden nicht nur über Abfallvermeidung, sondern bringen diese durch unsereMehrwegbecher auch in die Umsetzung. Dabei ist es besonders wichtig, unserenGästen maximalen Komfort zu bieten. Sie können die Becher nach der Vorstellungeinfach am Platz stehen lassen, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterdiese für eine Wiederverwendung einsammeln. Durch Spots, Thekenauflagen, Plakateund mündliche Hinweise erklären wir unseren Gästen unser Anliegen und machen siemit dem neuen Verpackungskonzept vertraut. Durch die Kombination ausPraktikabilität, aktiver Kommunikation und intelligenter Logistik ist es unsgelungen, allein in diesem Jahr mehr als 1,6 Millionen Einwegbecher einzusparen.Im nächsten Jahr werden es voraussichtlich 3,5 bis 4 Millionen Stück sein."Bei der Vorstellung des Mehrwegsystems und der anschließenden Auszeichnungbesteht die Möglichkeit für Pressefotos und Interviews. Über Ihr Interesse undeine Anmeldung unter mailto:presse@duh.de freuen wir uns.Datum:Donnerstag, 7. Dezember 2023 um 11.00 UhrOrt:CineStar-Kino CubixRathausstraße 1, 10178 BerlinMelden Sie sich bei Ankunft im Kino bitte im Eingangsbereich. Dort werden Siezur Preisverleihung weitergeleitet.Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH- Oliver Fock, Geschäftsführer CineStarLink:- Informationen zum Mehrwegbechersystem bei CineStar: https://l.duh.de/p231128Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, mailto:metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft0151 18256692, mailto:fischer@duh.dePressestelle CineStarZPR GmbH, Sandra Backhaus, mailto:presse@cinestar.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.de, http://www.x.com/umwelthilfe,http://www.facebook.com/umwelthilfe,http://www.instagram.com/umwelthilfe,http://www.linkedin.com/company/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5659421OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.