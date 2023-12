78 % der Softwaretester setzen KI ein, wobei Zuverlässigkeit und Qualifikationsdefizit die größten Herausforderungen sind

· Verbesserung von Engpässen: Eine Reihe von Engpässen besteht nach wie vor in den Testverfahren. 74 % der QS-Teams führen automatisierte Tests ohne Priorisierungssysteme durch, was sich auf die Reaktionszeit bei Problemen auswirkt.

NOIDA, Indien und SAN FRANCISCO, 7. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie „Die Zukunft der Qualitätssicherung 2023" von LambdaTest mit 1.615 Experten für das Testen von Software aus 70 verschiedenen Ländern hat ein neues Licht auf die Software-Testpraktiken 2023 geworfen und unter anderem festgestellt, dass 78 % bereits KI in ihre Arbeitsabläufe integriert haben.

Die neue Studie von LambdaTest hat auch gezeigt, dass Unternehmen daran arbeiten, auf den Bedarf an größerer Software-Zuverlässigkeit zu reagieren. 72 % der Organisationen beziehen Tester in „Sprint"-Planungssitzungen ein und signalisieren damit eine wesentliche Verschiebung in Richtung Software-Qualität, die bereits früher im Software-Entwicklungszyklus berücksichtigt wird. Allerdings hinken kleine Unternehmen in dieser Hinsicht hinterher: Nur 61,60 % beziehen Tester in jeden Sprint ein.

Neben diesen Effizienzverbesserungen zeigt die Umfrage auch, dass KI-Technologien schnell angenommen werden. Zu den von Software-Testern genannten Anwendungen von KI gehören die Automatisierung der Erstellung von Testdaten (51 %), das Schreiben von Code für automatisierte Tests (45 %), die Analyse von Testergebnissen und die Erstellung von Berichten (36 %) sowie die Formulierung von Testfällen (46 %).

Eine weitere wichtige Erkenntnis der Studie ist, dass zwar 89 % der Unternehmen die Bereitstellung und Ausführung von Tests mit Hilfe von CI/CD-Tools (Kontinuierliche Integration und Kontinuierliche Bereitstellung) automatisieren, aber nur 45 % der Unternehmen ihre automatisierten Tests manuell auslösen und die CI/CD-Tools nicht effektiv für die Ausführung von Tests nutzen.