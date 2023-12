Markt für Schönheit und Sauberkeit wächst deutlich (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Umsatz mit Schönheitspflege- und Haushaltspflegeprodukten steigt auf 33,4

Milliarden Euro

- Düfte, Make-up und Waschmittel bleiben Wachstumstreiber

- Branche erfüllt Verbraucherwünsche in schwierigem Umfeld -Druck auf die

Unternehmen durch Kostensteigerungen, Bürokratie und Fachkräftemangel



Für ein attraktives Äußeres, gepflegte Kleidung und eine saubere Wohnung gaben

die Verbraucherinnen und Verbraucher im Jahr 2023 mehr aus als je zuvor. Auf

Basis von Hochrechnungen für das Gesamtjahr melden die im Industrieverband

Körperpflege- und Waschmittel (IKW) organisierten Unternehmen einen

Umsatzanstieg um 8,4 Prozent auf 33,4 Milliarden Euro . Der Inlandsumsatz legt

um 8,6 Prozent auf 21,1 Milliarden Euro zu. Der Exportumsatz wächst um 8,1

Prozent auf 12,3 Milliarden Euro . Sorge bereiten den Unternehmen anhaltend hohe

Kosten für Energie und Rohstoffe und die mit der Zuspitzung der weltpolitischen

Lage verbundene Planungsunsicherheit. Fachkräftemangel und wachsende Bürokratie

verstärken zusätzlich den Druck auf die überwiegend mittelständisch geprägte

Industrie.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kosmetika sind gefragtAnhaltend trübes Konsumklima, ausgeprägte Sparneigung und allgemeineZukunftssorgen - von diesem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld kann sich dieSchönheitspflege- und Haushaltspflegeindustrie in diesem Jahr weitgehend lösen.Ihre Produkte bleiben Verbraucherlieblinge. Der Inlandsumsatz mit Körperpflegeund Kosmetika stieg um 10,6 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. Dabei zeigten Deosdie höchsten Zuwächse (plus 21,2 Prozent), gefolgt von dekorativer Kosmetik,also Lippenstift, Make-up, Nagellack & Co (plus 17,7 Prozent). Es folgen dieDüfte mit 15,0 Prozent Umsatzsteigerung. Die Menschen wollen ihre persönlicheAusstrahlung zur Geltung bringen und sich in ihrer Haut wohl fühlen. Dafürsprechen die gestiegenen Umsätze bei Haarpflegemitteln (plus 9,9 Prozent), Bade-und Duschzusätzen (plus 9,2 Prozent) sowie bei Haut- und Gesichtspflege (plus8,6 Prozent). Seifen und Syndets, die während der Pandemiejahre enormnachgefragt waren, notieren als einzige Kategorie der Schönheitspflegeproduktenegativ (minus 8,9 Prozent). IKW-Geschäftsführer Thomas Keiser sagt: "Kosmetikist der kleine Luxus des Alltags - gerade in schwierigen Zeiten. Und: OhneKosmetika geht es nicht. Das belegt die IKW-Studie aus dem Jahr 2022."Saubere Sache: Auch Waschmittel legen zuDem Trend zu positiver Außenwirkung entspricht der Verbraucherwunsch, saubereund gepflegte Kleidung zu tragen. Spitzenreiter unter den Produkten derHaushaltspflegesparte sind die Fein- und Spezialwaschmittel (plus 8,1 Prozent).Deutlich mehr gaben die Menschen auch für Waschhilfsmittel aus (plus 7,6