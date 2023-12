Xi Jinping trifft EU-Spitzenpolitiker

Beijing (ots/PRNewswire) - CMG-News



Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich am Donnerstag in Beijing mit

dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, und der Präsidentin der

Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, getroffen.



https://german.cri.cn/2023/12/07/ARTIhHwkUObP5cPaRGbRWJbt231207.shtml





Xi begrüßte den China-Besuch der beiden EU-Spitzenpolitiker und erklärte, diehochrangigen Dialoge zwischen China und der EU in den Bereichen Strategie,Wirtschaft und Handel sowie Umwelt und Digitalisierung hätten reiche Ergebnisseerbracht. Die Beziehungen zwischen China und der EU hätten eine guteKonsolidierungs- und Entwicklungsdynamik gezeigt, die den Interessen beiderSeiten und den Erwartungen der Menschen entspreche. Beide Seiten solltengemeinsam die Dynamik der Beziehungen zwischen China und der EUaufrechterhalten.Die heutige Welt erlebe einen seit einem Jahrhundert nicht dagewesenen Wandel,so Xi Jinping weiter. Als zwei große Kräfte, die die Multipolarität förderten,zwei große Märkte, die die Globalisierung unterstützten und zwei großeZivilisationen, die für Vielfalt einträten, hätten die Beziehungen zwischenChina und der EU Auswirkungen auf den Weltfrieden, die Stabilität und denWohlstand. China und Europa stünden in der Verantwortung, gemeinsam für mehrStabilität in der Welt, mehr Impulse für die Entwicklung sowie mehr Führung undUnterstützung für die Global Governance zu sorgen.Im laufenden Jahr werde der 20. Jahrestag der Gründung der umfassendenstrategischen Partnerschaft zwischen China und der EU begangen, so derchinesische Staatspräsident weiter. An diesem neuen Ausgangspunkt derbilateralen Beziehungen solle man die historischen Erfahrungen zusammenfassen,den weltweiten Trend erfassen, Weisheit und Engagement zeigen sowie an derrichtigen Positionierung der umfassenden strategischen Partnerschaft festhalten.China und die EU sollten gegenseitig nutzbringende Partner sein, dasgegenseitige politische Vertrauen kontinuierlich stärken, einen strategischenKonsens aufbauen, die Interessensbindungen konsolidieren, alle Arten derEinmischung beseitigen sowie den Dialog und die Zusammenarbeit zum Nutzen derMenschen auf beiden Seiten ausbauen. Es gelte auch, die globalenHerausforderungen gemeinsam anzugehen sowie gemeinsam die Stabilität und denWohlstand der Welt zu fördern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2295400/image_5019926_27175314.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xi-jinping-trifft-eu-spitzenpolitiker-302008795.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/5666959OTS: CMG