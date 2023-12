Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) - Führungskräfte der C-Suite und des Finanz- und Rechnungswesens(F&A) sind weltweit der Meinung, dass moderne Unternehmen neue Technologien wieKI einsetzen müssen, um ihre Finanzabläufe zu rationalisieren. Allerdingsbestätigen viele, dass es ihnen an den erforderlichen Talenten für die Umsetzungfehlt. Das sind Resultate einer Studie (https://www.blackline.com/assets/docs/uploads/blackline-germany-ai-survey-findings-infographic-december-2023.pdf) , dieBlackLine (https://www.blackline.com/de) Inc. (Nasdaq: BL) als führendesUnternehmen für digitale Finanztransformation in Auftrag gegeben hat.Die überwiegende Mehrheit der Befragten gab an, dass Cloud Computing (80Prozent), generative KI (78 Prozent) und neue Arten von KI (76 Prozent) vonentscheidender Bedeutung sind, um die Resilienz von Unternehmen angesichtskünftiger Disruption zu verbessern. Der derzeitige Fachkräftemangel in F&A unddie fehlenden Kenntnisse in diesen neuen Technologien könnten die Situationverschärfen und die Qualifikationslücke weiter vergrößern. Ein Drittel derBefragten (34 Prozent) nannte die Fähigkeit, neue Technologien oder Software zunutzen, als Schlüsselqualifikation, damit ihr Unternehmen angesichts disruptiverEreignisse agil bleibt. Mehr als ein Viertel (28 Prozent) gab an, dass es fürdie Einführung von KI und anderen neuen Technologien jedoch problematisch ist,wenn ihr F&A-Team heute nicht über die richtigen Fähigkeiten verfügt oder nichtin der Lage ist, diese zu entwickeln.Die Studie, die kürzlich vom unabhängigen Forschungsinstitut Censuswidedurchgeführt wurde, befragte weltweit 1.339 C-Suite- und F&A-Fachleute in USA,Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Singapur zuihren Ansichten über aufkommende Technologien und deren mögliche Auswirkungenauf F&A und Unternehmen im Allgemeinen."Die Finanzautomatisierungstechnologie ist heute eine Notwendigkeit fürF&A-Abteilungen und die Unternehmen sind begeistert und optimistisch darüber,wie Technologien wie KI die Prozesse weiter rationalisieren und die bestehendenSysteme ergänzen können. Während es nachvollziehbare Bedenken bei der Einführungneuer Technologien gibt, liegt darin auch eine wertvolle Gelegenheit fürF&A-Führungskräfte, die Entwicklung ihrer Teams durch Automatisierung zuermöglichen", sagt Therese Tucker, Co-Geschäftsführerin von BlackLine."Führungskräfte müssen weiterhin proaktiv verfügbare Technologien nutzen, um denZeitaufwand für manuelle Aufgaben zu reduzieren, Fehler in Finanzdaten zuverringern und Transparenz zu schaffen. Dies hilft ihnen, schnellere,intelligentere und fundiertere Entscheidungen zu treffen."